Nuovi sconti sui traghetti per i nati e i residenti in Sardegna

La promozione di Sardinia Ferries.

Sardinia Ferries conferma il suo impegno per l’Isola, con una novità dedicata ai residenti in Sardegna: la “promo residenti modificabile”. La Compagnia delle Navi Gialle propone uno sconto del 30% agli abitanti dell’Isola che partono dalla Sardegna, con un biglietto di andata e ritorno.

Più in dettaglio, i Residenti in Sardegna possono accedere al 30% di sconto, acquistando un biglietto di Andata/Ritorno con origine dalla Sardegna,prenotando a partire da 30 giorni prima della data del viaggio.

La tariffa sarà applicata anche al coniuge o convivente, ai figli e ai minori a carico dei sardi presenti sul medesimo biglietto. I nati in Sardegna, invece, possono accedere allo sconto del 20%, per tutte le linee da e per la Sardegna, anche sulla singola tratta, con panrteza sia in Continente sia in Sardegna.