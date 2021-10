L’addio a Michele Deriu.

Era uno degli ultras più noti dell’Olbia Calcio. Per questo, la fan page dell’Olbia Calcio ha voluto fare una dedica a Michele Deriu, l’olbiese deceduto due giorni fa a soli 53 anni.

La commovente dedica.

La passione per il calcio e la frequentazione dello stadio Bruno Nespoli. “Quando la triste notizia è arrivata qui ad Olbia ai tuoi amici -scrivono i tifosi –, a tutte le persone a te vicine e che ti volevamo bene, il cuore si è rattristato e l’amarezza si è attanagliata nei nostri animi. Ci hai lasciati a 53 anni, Michele Deriu, giovane caro amico dal grande cuore bianco, quello che amava la tua Olbia Calcio che da sempre hai tifato, onorato e voluto bene con tutto il popolo bianco degli ultras Olbiesi di cui fieramente facevi parte”.

Uno dei tifosi più noti a Olbia. “Incredulità ma soprattutto consapevolezza di essere stato uno di noi tu per i bianchi ci sei sempre stato – proseguono -, come in quella trasferta dei 250 del 29 maggio 2016 in quel di Sassari dove uscimmo vittoriosi nei play off promozione, festeggianti ed orgogliosi dei nostri ragazzi. Quante trasferte e quanti momenti magici da ultras indimenticabili. Ora quella gradinata della curva mare, il tuo covo domenicale dove gioivi e ci facevi stare bene sarà un po’ vuota, per noi triste da sopportare di sicuro. l nostro cuore ti dedicherà un posticino magico, quell’angolo indimenticabile..e quando il tifo bianco alzerà la sua voce ed i suoi cori, tu con noi per sempre.Ai tuoi cari arrivi tutto il nostro cordoglio.Ciao caro amico Michele tu per sempre con noi”.