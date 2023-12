L’incidente sulla strada statale 729.

Stamane, intorno alle 7, si è verificato un incidente lungo la strada statale 729, al chilometro 65, che ha coinvolto 3 auto. La squadra dei vigili del fuoco di Olbia ha collaborato con i sanitari del 118 per portare i primi soccorsi. Successivamente si è proceduto alla messa in sicurezza dell’area.

Una persona è stata trasportata all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per accertamenti. Solo lievi ferite, invece, per gli altri occupanti. Sul posto anche la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi di legge e coordinato il traffico nell’arteria rimasta chiusa per più di un’ora.

