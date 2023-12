Al Geovillage nuovi alloggi per gli studenti universitari di Olbia

Altri alloggi del Geovillage per gli studenti universitari di Olbia.

Nuovi alloggi al Geovillage per gli studenti universitari, lo annuncia il Consorzio industriale Cipnes Gallura.

Il Cipnes Gallura, come Agenzia per lo sviluppo economico e sociale del territorio provinciale, sostiene il diritto allo studio delle nuove generazioni. Uno degli ultimi atti più importanti in questo settore è stato quello di mettere a disposizione la struttura residenziale “Geovillage” per gli studenti fuorisede iscritti ai corsi di laurea del polo universitario di Olbia. La decisione è stata presa in partnership con l’Ersu di Sassari, il comune di Olbia, l’Università di Sassari e il consorzio UniOlbia.

Dopo la firma della convenzione fra il Cipnes e l’Ersu, sono stati assegnati 13 alloggi del Geovillage agli studenti beneficiari del bando Ersu; altri 3 posti sono stati assegnati a studenti fuori bando; in tutto, dunque, gli alloggi occupati sono 16. Ma ora ci sono altri posti a disposizione: per ottenerli è necessario contattare il Cipnes Gallura alla mail investingallura@cipnes.it

Situato nel distretto produttivo consortile del Cipnes Gallura a Olbia, si trova a 10 minuti dall’Aeroporto e a 5 minuti dal porto Isola Bianca. Il Geovillage è facilmente accessibile anche tramite il servizio di trasporto pubblico locale. Vi sono molteplici corse giornaliere tra il Geovillage e l’aeroporto di Costa Smeralda, attuale sede del Polo universitario, che dispone di apposito terminal di sosta dell’autobus nelle immediate vicinanze dell’ingresso della struttura residenziale.

L’unità immobiliare del Geovillage specificamente destinata alla residenza universitaria offre circa 50 posti letto. Distribuiti tra camere ad uso singolo-individuale e camere ad uso condiviso (camere doppie), adeguatamente organizzate e attrezzate per assicurare agli studenti universitari ogni comfort alloggiativo possibile.

E ciò anche grazie alla disponibilità di servizi complementari (vigilanza generale, manutenzioni ordinarie-straordinarie, pulizie aree comuni, rete wi-fi). E alla fruibilità di spazi comuni quali una sala studio e una sala ricreativa (ove gli studenti possono preparare dei pasti in autonomia). Oltreché un’area lavanderia con servizio self-service. Essenziali e fondamentali per garantire agli studenti universitari la più ampia, ottimale e confortevole fruizione dell’hub residenziale gestito dal Cipnes Gallura.

La struttura residenziale è, come detto, già attiva. E ospita attualmente studenti universitari nazionali e internazionali che condividono anche uno spazio di relazione e interscambio culturale creando un ambiente dinamico e accogliente di condivisione comunitaria.

Gli studenti interessati alla proposta residenziale universitaria del Cipnes Gallura, che coniuga il desiderio di indipendenza con la possibilità di vivere in una comunità studentesca autentica, possono contattare il Consorzio industriale per individuare la soluzione alloggiativa più adatta. Occorre scrivere alla mail investingallura@cipnes.it

