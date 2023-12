La superpoliziotta di Calangianus, Roberta Iannessa premiata a Roma

Oggi è il giorno del giuramento per Roberta Iannessa di Calangianus

Roberta Iannessa di Calangianus premiata a Roma perché è arrivata prima nella scuola di polizia di Abbasanta. A celebrarla il suo primo cittadino Fabio Albieri. “Le più sentite congratulazioni alla nostra concittadina Roberta Iannessa neo poliziotta, arrivata prima in graduatoria nella scuola di Abbasanta”, scrive su Facebook il sindaco di Calangianus.

Ma la celebrazione arriva a livello nazionale col profilo ufficiale della Polizia di Stato. Su Instagram ci sono le foto della premiazione per Roberta e gli altri otto che hanno primeggiato nelle rispettive scuole. “È stata grande l’emozione vissuta dai 1.902 giovani poliziotti del 223° corso allievi agenti. Oggi hanno ricevuto gli alamari che segnano il passaggio da allievi ad agenti in prova. A Roma, i nove neo agenti primi in graduatoria nelle Scuole della Polizia di Stato di Alessandria, Abbasanta, Brescia, Campobasso, Pescara, Piacenza, Peschiera del Garda, Trieste e Vibo Valentia, sono stati ricevuti dal capo della Polizia Vittorio Pisani“.





