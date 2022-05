L’incidente mortale a Olbia.

È di un morto il bilancio di uno scontro tra un’auto e un furgone avvenuto questa mattina, poco dopo le 9, in via Gabriele D’Annunzio, a Olbia. A perdere la vita è stato un 52enne, alla guida del furgone, colto probabilmente da un malore.

Stando ad una prima dinamica, raccontata da un testimone, il furgone avrebbe iniziato a invadere la corsia opposta in direzione viale Aldo Moro, colpendo dapprima lo specchietto di una Bmw nera, poi la Modus coinvolgendo anche un Doblò.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 ma, nonostante i tentativi di rianimazione, il conducente è deceduto. Presenti anche i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e le forze dell’ordine per i rilievi di legge.