La morte della senatrice Bogo Deledda.

“Essere se stessi è la cosa più facile al mondo. Non capisco come tanta gente sia impegnata a disperdere energie per diventare fasulla”. La frase rimane impressa sul suo profilo e suona ora più che mai come un monito. La senatrice Vittoria Bogo Deledda è morta oggi dopo una lunga malattia.

Aveva compiuto 53 anni lo scorso primo gennaio. Originaria di Posada dagli anni Novanta lavorava per il Comune di Budoni, in qualità di responsabile dei Servizi Sociali, Cultura e Turismo. Era stata eletta senatrice del Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, nel collegio uninominale Sardegna Sassari-Olbia, con 103.823 preferenze, risultando la candidata con più voti in tutta la Sardegna.

Appassionata, donna di fine cultura ed arguzia, scrittrice e poetessa. Da un anno lottava contro il male incurabile. Numerosi i messaggi di commiato e i ricordi che stanno arrivando in queste ore.

