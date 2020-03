Tubi vecchi nella località di Cala Sassari.

Questa situazione a Cala Sassari va avanti da anni. Nella località di Golfo Aranci i tubi sono vecchi e malridotti. Questo comporta perdite continue di acqua, causate dalla rottura dei tubi.

Là dove ci abitano decine di persone anche tutto l’anno, la situazione diventa insostenibile. Gli abitanti chiedono l’intervento degli operai Abbanoa per la sistemazione delle tubature, ma non sono interventi immediati. Richiedere l’intervento tempestivo non è però facile.

In estate è anche peggio perché i residenti triplicano e abitano le seconde case. Infatti, i disagi aumentano e l’acqua spesso arriva fino alle case. L’amministrazione comunale si è già attivata per cercare di risolvere il problema.

(Visited 137 times, 3 visits today)