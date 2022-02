Aveva festeggiato il Natale con una serie di furti: denunciato un 30enne

L’uomo aveva messo a segno una serie di furti tra il 24 e il 26 dicembre.

La Squadra Mobile di Cagliari ha denunciato alla procura della Repubblica un pregiudicato di 30 anni, di Villacidro, che fra il 24 e il 26 dicembre scorso aveva compiuto una serie di furti all’interno di un complesso residenziale in Via Is Maglias a Cagliari.

L’uomo è stato identificato dagli uomini della quarta sezione reati contro il patrimonio della Mobile dopo la visione di decine di immagini di impianti di videosorveglianza della zona. Il 30enne si era impossessato di monopattini, biciclette e oggetti vari custoditi all’interno delle macchine parcheggiate nel cortile del complesso immobiliare. Aveva anche forzato alcuni garage dai quali aveva rubato diversi oggetti.

L’uomo è stato denunciato per furto aggravato e anche per indebito utilizzo di una carta di credito. Da una delle macchine parcheggiate aveva sottratto, infatti, una carta di credito che poi aveva utilizzato per fare diversi acquisti a Cagliari. Dovrà rispondere anche di violazione del foglio di via obbligatorio, emessa dal Questore di Cagliari, che gli imponeva di non fare ingresso nel Comune di Cagliari.