L’appello.

Con il Messaggio per la III Giornata mondiale dei poveri, Papa Francesco ci aiuta ricordandoci che “I poveri acquistano speranza vera quando riconoscono nel nostro sacrificio un atto di amore gratuito […] Certo, i poveri si avvicinano a noi anche perché́ stiamo distribuendo loro il cibo, ma ciò̀ di cui hanno veramente bisogno va oltre il piatto caldo o il panino che offriamo. I poveri hanno bisogno delle nostre mani per essere risollevati, dei nostri cuori per sentire di nuovo il calore dell’affetto, della nostra presenza per superare la solitudine. Hanno bisogno di amore, semplicemente. […] Per un giorno lasciamo in disparte le statistiche; i poveri non sono numeri a cui appellarsi per vantare opere e progetti. I poveri sono persone a cui andare incontro”.

Perciò andiamo incontro a chi è più povero impegnandoci per “rafforzare in tanti la volontà di collaborare fattivamente affinché nessuno si senta privo della vicinanza e della solidarietà”.

Per queste ragioni organizziamo e proponiamo a tutti di partecipare – come donatori e come volontari – sabato 30 Novembre alla Colletta Alimentare, anche ad Olbia e in Gallura a questo gesto semplice di straordinaria solidarietà e carità.

Per offrire un turno – anche di sole due ore (meglio se quattro) – per Olbia: contattare Daniele 3316085145 e/o Filippo 3479808044; Calangianus e Alta Gallura Domenico 3494476375.

