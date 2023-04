L’intervento di Nizzi nell’ultimo Consiglio comunale.

Sta diventando virale l’intervento colorito intervento del sindaco di Olbia Settimo Nizzi nell’ultimo Consiglio comunale incentrato sul rischio idrogeologico a Olbia. Il primo cittadino, usando la lingua gallurese, accusa la minoranza di essere “bona solo a faeddà” (parlare ndr.).

“Ho fatto le prospezioni geologiche, geotecniche e abbiamo i risultati – dice il sindaco su tutte le furie -. Voi siete buoni solo a parlare. Ecco perché non governate più, per fortuna nostra. Che non siete buoni a governare. Noi spendiamo tutti i nostri soldi a disposizione”. E ancora: “Sapete in quanti lo avete approvato questo ca* di piano Mancini? Su 40 lo avete approvato in 14”.

E poi volano insulti contro il consigliere di minoranza Davide Bacciu, che cercava di intervenire durante la seduta. “Zittu, anda e ghira (zitto, vai a fare un giro ndr.)”, ha aggiunto il primo cittadino. Un frame del video è diventato virale sui social e a causa delle polemiche è scomparso il video della scorsa seduta del Consiglio comunale di Olbia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui