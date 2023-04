Scontro frontale tra Olbia e Arzachena: 5 feriti e 2 sono gravi

Grave incidente tra Olbia e Arzachena.

Secondo cause in corso di accertamento, questo pomeriggio tra Olbia e Arzachena, è avvenuto un violento incidente che ha coinvolto due auto. Lo scontro è avvenuto alle 15:30 in località Casagliana e sono 5 i feriti, con due persone in gravi condizioni.

I più gravi sono trasportati in elisoccorso all’ospedale di Sassari, mentre 3 dei quali trasportati al pronto soccorso di Olbia con 2 ambulanze dell’associazione Agosto 89. La squadra dei vigili del fuoco ha collaborato col personale medico per l’assistenza ai feriti, oltre a mettere in sicurezza veicoli e scenario. Sul posto anche la polizia locale di Olbia.

