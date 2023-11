Il progetto di un atelier di Olbia che fa sfilare i ragazzi di via Nanni.

Un gruppo di ragazzi di Olbia incontrano un progetto che dà a loro la possibilità di credere in loro stessi e nel futuro. Si chiama ”Fashion Show” ed è stato ideato da Jessica Serra, dress designer olbiese ed ex dama di Uomini e Donne, con l’obiettivo di coinvolgere una comitiva di adolescenti dai 16 ai 19 anni a diventare protagonisti grazie alla moda.

“Da tempo vedevo dei giovani che ogni pomeriggio si riunivano allo skatepark di via Nanni – spiega Serra -. Ragazzi che non avevano una passione o un qualcosa a cui credere. Così li ho coinvolti in questo progetto e abbiamo creato un dialogo insieme, dove in diversi incontri loro hanno espresso i loro desideri. Abbiamo lavorato sulla loro immagine e un mese fa si è tenuta la prima sfilata con i miei abiti all’ex Sicily di Olbia, dove hanno partecipato 23 ragazzi”.

Dopo questo evento i ragazzi le hanno chiesto di portare avanti il progetto. “Ho preso contatti con un’altra attività di Olbia, il Cafè Veronese, così abbiamo fatto una sfilata in tema Halloween con lo shooting – prosegue Jessica -. Recentemente ho presentato il progetto a Cinecittà World e lo hanno approvato dandoci come location il teatro 1, dove si svolge Tu sì que vales. Questo è l’evento più interessante perché i ragazzi di Olbia andranno a Roma a sfilare”.

L’evento più atteso si terrà il 25 novembre, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. Alla sfilata andranno in scena alcuni monologhi in tema e questo rappresenta il focus più importante dello spettacolo. “Dietro ogni volto c’è una storia che ho voluto ascoltare – spiega Jessica -, per rendere le loro fragilità un punto di forza”. Per l’evento la Mondadori ha messo a disposizione dei libri, dove i ragazzi sceglieranno un frase e la leggeranno sul palco. Alcuni di questi giovani andranno alla finale di “Star of the Year” dove saranno selezionati per alcuni film.

