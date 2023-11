Cure dentali all’estero? Attenzione ai pericoli

Ventura Centro Odontoiatrico: “Nei nostri studi tanti i pazienti delusi dai viaggi della speranza. Affidarsi a professionisti è la sola scelta possibile”

Prezzi bassi, pubblicità spesso ingannevole e non sempre studi medici all’altezza. Curarsi all’estero, soprattutto in alcuni paesi, può essere una scelta molto pericolosa perché non sempre le offerte proposte sono valide e corrispondono a standard di qualità soddisfacenti.



I cosiddetti viaggi della speranza per cure odontoiatriche a basso costo sono sempre più frequenti. I paesi più gettonati sono Albania, Croazia e Moldavia. Chi parte sperando di ottenere impianti all’avanguardia e un sorriso perfetto in poco tempo e pagando poco, troppo poco, spesso si ritrova con danni permanenti ai quali è necessario porre rimedio. Questo perché in molti casi, all’estero, il personale medico non è competente, le strutture sono inadeguate così come gli standard igienico sanitari.



In tutte le strutture del Ventura Centro Odontoiatrico capita spessissimo di ricevere pazienti con problemi derivanti da interventi fatti all’estero. “Nei casi più gravi – spiega il Dottor Salvatore Tinnirello, Direttore Sanitario – arrivano pazienti con problemi derivanti da impianti dentali sbagliati o realizzati con materiali scadenti. In tantissimi, invece, si rivolgono a noi per i controlli di routine post intervento, per evitare di fare nuovi viaggi. Nella mentalità comune spesso si è erroneamente portati a pensare che si possa risolvere tutto in un solo viaggio. Ma questo è clinicamente impossibile. In tutti i casi, però, tutto il risparmio che si credeva di aver ottenuto risulta praticamente nullo”.



Per questo il personale medico di tutte le strutture appartenenti al Ventura Centro Odontoiatrico si prende cura delle persone e del loro sorriso con serietà e professionalità, restituendo a migliaia di persone il sorriso. “Nei nostri centri – aggiunge il dottor Salvatore Tinnirello, Direttore Sanitario – è possibile ripristinare uno o più denti mancanti e di recuperare le stesse funzionalità dei denti naturali. Più specificatamente eseguiamo prevalentemente gli impianti Toronto Bridge che tramite 4 o 6 impianti dentali per arcata, che permettono di avere una dentatura fissa. Si tratta di un percorso che coniuga la salute della bocca con il quadro clinico generale del paziente, senza trascurare né l’aspetto estetico né quello psicologico. Perché avere un sorriso bello e una bocca sana è essenziale per stare in salute e sentirsi bene con sé stessi.”



E proprio per andare incontro a tutte le esigenze dei pazienti, in tutte le strutture del Ventura Centro Odontoiatrico è possibile accedere alle migliori cure, anche per intervenire su problematiche molto complesse, effettuare in loco tutti gli esami diagnostici necessari e, soprattutto, concordare insieme al personale tempistiche e soluzioni di pagamento personalizzate. Non solo, i medici che svolgono l’attività all’interno delle nostre strutture, si avvalgono di un laboratorio odontotecnico che lavora in esclusiva per loro, abbattendo così costi e tempi nei lavori protesici. Quando si tratta di salute, è essenziale affidarsi a medici e strutture altamente qualificate.



Per avere maggiori informazioni sulla nuova struttura di Olbia del Ventura Centro Odontoiatrico basta visitare il sito www.venturaodontoolbia.it o telefonare al numero 07891780018.

