Le polemiche sulla Sanità gallurese e le proteste davanti all’ospedale di Olbia.

Stamattina davanti all’ospedale di Olbia si è tenuto un sit-in,organizzato dal personale sanitario e dalle sigle sindacali, per protestare contro le gravi criticità della sanità gallurese. Roberto Li Gioi, consigliere regionale del M5s, ha attaccato il direttore dell’Asl Gallura, Marcello Acciaro.

“Dopo la clamorosa marcia indietro sulla nomina di Mara Lapia come Direttore sanitario, arriva il secondo dietro front imposto al Direttore generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro – dichiara il consigliere regionale Roberto Li Gioi (M5S) -. Stavolta la richiesta di un passo indietro riguarda la nuova riorganizzazione decisa dalla Asl che prevede l’istituzione di piattaforme di cure multidisciplinari. L’assessore alla Sanità Doria ha infatti imposto ai vertici della Azienda Socio Sanitaria di lavorare come prima, ovvero di non ruotare su più reparti”.

“La doppia bocciatura solleva non pochi dubbi sul possesso da parte di Acciaro delle capacità necessarie a ricoprire un ruolo così delicato – aggiunge Li Gioi – in un momento in cui la sanità gallurese sta sprofondando. Il Direttore generale deve essere in grado di prendere decisioni ponderate, efficaci e adeguate a garantire un ottimale funzionamento della macchina sanitaria. Così purtroppo non è, per questo chiedo che Acciaro presenti le sue dimissioni”.

“Acciaro deve prendere la sua valigia e andarsene – conclude il consigliere – si deve dimettere perché inadeguato al ruolo e in assoluta confusione. Vive in un altro pianeta. Da tre anni i medici lamentano che non viene adeguato il contratto e da nove mesi i medici che compongono le Commissioni invalidi non sono pagati. È il momento di tirare una linea: Acciaro si deve dimettere”.

