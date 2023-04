Il grande sottomarino avvistato a Olbia.

Curiosità a Olbia per un sottomarino che è emerso dalle acque del porto. Il mezzo militare, di enormi dimensioni, è stato visto questa mattina all’Isola Bianca e chi lo ha notato ha cominciato a scattare numerose fotografie e video che poi sono finite nei social.

Sui social si è scatenata l’ironia, ma anche tante domande sul perché questo sottomarino sia arrivato a Olbia. In effetti, in questi giorni sono in corso in Sardegna delle esercitazioni militari, come Noble Jump 2023, organizzata della Nato. Già da tempo nel porto di Cagliari erano stati avvistati nei mezzi militari uscire da un traghetto.

Questo ha scatenato non poche polemiche, con l’annuncio di nuove proteste antimilitariste. Il 28 aprile, giorno dei Vespri Sardi del 1794, il collettivo Sardinnia Aresti ha infatti promosso la manifestazione “Combattiamo insieme per una Sardegna libera”. Il movimento denuncia l’intensificarsi delle esercitazioni militari nell’isola da parte della NATO, occupando il territorio sardo e provocando un inquinamento pesante, spopolamento, malattie e nessuna opportunità di sviluppo. La manifestazione vuole mandare un messaggio chiaro: la Sardegna non vuole essere considerata una nuova area di addestramento militare, ma un luogo di pace e sviluppo sostenibile.

Il sottomarino a Olbia è stato il soggetto più fotografato in città Fonte: Facebook

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui