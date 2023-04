Gli hotel di Olbia si riempiono per il Primo Maggio, la città è tra le mete più ambite

I dati sulle prenotazioni negli hotel a Olbia.

Il ponte del Primo Maggio ha portato a Olbia tantissimi turisti. Dopo una lunga pausa invernale, la città torna a essere visitata e questa settimana si è rivelata d’oro per quanto riguarda il turismo locale. Se Holidu, nei giorni scorsi, aveva pubblicato una classifica in cui la città figura al quinto posto per mete più visitate in questi giorni (Porto Cervo è addirittura terza ndr), anche i dati aeroportuali hanno dimostrato il boom di turisti che ha invaso la Gallura.

Soltanto il primo giorno del ponte, ovvero il 25 aprile, all’aeroporto di Olbia erano arrivati 2.600 passeggeri. Gli hotel della città della Gallura hanno registrato coefficienti di riempimento altissimi. A comunicare questi dati è il dirigente di Federalberghi e Presidente dell’Associazione degli Albergatori di Olbia, Fabio Fiori. “Per il ponte del Primo Maggio, nel territorio di Olbia, abbiamo avuto un buon riempimento, che va dal 50% al 70% – dichiara -. Questo è un numero veramente alto per una città che attrae soprattutto turismo balneare, anche grazie agli eventi che stanno trainando il turismo”.

In questi giorni, infatti, si terrà un grande evento sportivo, il prestigioso Torneo Selis, che si svolgerà il primo maggio a Olbia. E si sa che lo sport, soprattutto il calcio, unisce tutti i Paesi del mondo e quando sia importante puntare su questo per il turismo. In città, infatti, in questi giorni, sono arrivati tanti tedeschi, francesi, ma anche svizzeri e tedeschi. “Il fattore positivo è che tanti di loro sono venuti qui per svolgere attività diverse da quelle che ci aspettiamo – aggiunge il dirigente di Federalberghi -. Non cercano il mare, ma vengono per praticare motociclismo e questo è un segnale positivo perché significa che possiamo creare un prodotto turistico differente”.

Le previsioni per l’estate.

“Sono numeri che ci fanno ben sperare – conclude Fiori -, considerando che ancora tanti hotel sono chiusi ma apriranno nei prossimi giorni. Quest’anno la stagione è partita qualche settimana dopo, ma abbiamo numerose prenotazioni per i mesi seguenti. Addirittura tanti hanno chiamato per settembre e la prima settimana di ottobre. La speranza è che questa sia una stagione molto lunga”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui