Un segnale per il turismo.

Il fascino della spiaggia di Porto Taverna finisce sul Bild, uno dei principali quotidiani della Germania.

Al centro dell’articolo un analisi su come saranno le vacanze nell’estate del coronavirus, con un focus sulla situazione e sulle norme in vigore negli stati dell’Unione Europea. Un’immagine che mette al centro i controlli e in un certo senso le nuove restrizioni sulle spiagge, ma che sullo sfondo fa vedere ai turisti tedeschi che le bellezze della Gallura, con l’isola di Tavolara sono ancora li, intatte come un anno fa.

Un bel segnale per la Gallura e il suo turismo che tenta di rialzarsi dopo l’emergenza coronavirus, che fa capire quanto le spiagge della Sardegna siano sempre tra le mete più amate dai turisti italiani e stranieri.

