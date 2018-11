Percorsi segnati a Monte Pinu.

Che spettacolo di montagna a Monte Pinu, forse troppo. Se si percorrono i sentieri naturali del monte ci si addentra in sporcizia di ogni genere. Molto spesso sporcizia lasciata da gare e manifestazioni organizzate da gruppi di ciclisti o motociclisti. Oppure vengono lasciati attaccati agli alberi i nastri che segnano i percorsi gara. Percorsi gara che molto spesso deturpano la natura. Altri tipi di rifiuti come sacchi abbandonati vengono buttati da cittadini incivili in luogo che dovrebbe esser rispettato da tutti.

Il dubbio viene posto anche da Davide Bacciu, ex assessore all’Urbanistica del Comune di Olbia che lancia un appello sul social Facebook. Mentre l’ex assessore faceva una bella passeggiata, questa mattina, nei sentieri del monte a pochi chilometri da Olbia ha trovato le tracce dei passaggi e dei percorsi di gare di enduro o ciclisti.

E così scrive: “Cari amici enduristi e/o ciclisti sarebbe auspicabile che una volta realizzata la vostra bella manifestazione provvediate con cura a rimuovere tutto, lasciando la montagna pulita come l’avete trovata”. Un bel consiglio a tanti gruppi di motocrossisti o ciclisti che trasformano le strade di montagna in vere e proprie piste soprattutto nel fine settimana.

