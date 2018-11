Accusato di stupro della sua ex, in carcere il 42enne di Olbia

Accusato di stupro, resta in carcere.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 42enne arrestato dai carabinieri di Tempio con l’accusa di violenza sessuale e stalking ai danni della sua ex compagna di Aggius. L’uomo si trova nel carcere di Nuchis. Durante l’interrogatorio di garanzia da parte del gip ha deciso di non parlare. Mentre il suo difensore ne chiede la scarcerazione immediata.

Pesantissime le accuse a suo carico. Una sera si sarebbe recato a casa della ex e in quell’occasione avrebbe stuprato la donna con la quale aveva avuto una breve relazione sentimentale. L’episodio di violenza pare sia avvenuto nel mese di maggio. Ma l’atteggiamento violento dell’uomo sarebbe continuato nei mesi a seguire con continue e insistenti chiamate e messaggi, minacce e pedinamenti.

(Visited 105 times, 105 visits today)