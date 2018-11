Problemi ad un aereo in volo, attimi di paura all’aeroporto di Olbia

Atterraggio in sicurezza a Olbia.

Un Boeing 737 Air Italy ha eseguito un atterraggio in sicurezza presso l’aeroporto Costa Smeralda di Olbia. Il volo che proveniva, ieri, da Fiumicino Roma ha segnalato un problema a un flap di un’ala. Di conseguenza il comandante ha eseguito un atterraggio in sicurezza ma senza attivare nessun piano di emergenza. Nel volo c’erano circa 180 passeggeri e sulla pista dell’atterraggio ad attenderli una squadra dei vigili del fuoco, pronta a intervenire. Non si registra nessun danno particolare nè per l’aeromobile ne tanto meno per i passeggeri.

(Visited 233 times, 233 visits today)