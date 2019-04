Le previsioni per l’estate 2019.

Quello di ieri è il primo dei 67 scali delle navi da crociera che interesseranno Olbia fino a novembre 2019. Il centro di Olbia inizia ad esser popolato dai turisti e gli specializzati del settore iniziano a fare i primi conti e le prime previsioni per gli arrivi di Pasqua in città e in Gallura.

“Le crociere incidono poco, perchè il turista non dorme nelle nostre strutture. Ci sono molti più hotel aperti quest’anno per Pasqua perchè è molto vicina al mese di maggio ma i numeri sono abbastanza bassi per adesso” dice il presidente provinciale Federalberghi Paolo Manca.

Nonostante la buona performance della scorsa estate, dal punto di vista turistico si registra un’estate nel complesso media e si prevede un’estate del 2019 con diversi cali di presenze.

“Le previsioni di quest’anno sono in ulteriore calo, soprattutto perchè registriamo un calo importante da parte del mercato tedesco- continua Manca della Federalberghi- che sta scegliendo altre destinazioni“.

(Visited 364 times, 369 visits today)