Domani i funerali.

E’ morto ieri Pietro Luciano, artista molto conosciuto e grande politico della città di Olbia. Sono state tante le battaglie politiche portate avanti nel corso della sua carriera politica. Ha lottato per anni per l’autonomia della Gallura, e guidò il comitato per Olbia-Provincia.

Inoltre era un grande artista, amava dipingere su tela. Con lui scompare un uomo della storia politica della Gallura e un grande artista. I funerali saranno 6 Aprile alle ore 10:15, partendo dall’ospedale Giovanni Paolo II, per la Basilica di San Simplicio a Olbia.

