Gli episodi sono avvenuti a Olbia.

Ha minacciato continuamente e perseguitato la sua ex convivente dalla quale ha avuto un figlio. Ora il tribunale di Tempio ha condannato un olbiese di 48 anni a 1 anno e 8 mesi con rito abbreviato per stalking e minacce aggravate.

Lunga è la serie di minacce e molestie ai danni della donna, episodi contestati dalla Procura. I più gravi l’episodio con il quale l’imputato aveva minacciato la sua ex e il suo ex marito con una grossa spranga di ferro e avrebbe cercato di investirla con la sua auto, fino ad arrivare nella sua abitazione dove aveva suonato per mezzora fino all’arrivo delle forze dell’ordine che ha eseguito l’arresto. Prima di quel fatto la donna aveva sporto altre due querele, denunciando numerosi episodi di maltrattamenti.

Le violenze sarebbero cominciate infatti nel 2017, anno in cui la vittima aveva lasciato l’uomo a causa del suo comportamento prevaricatore. La difesa dell’uomo ha cercato di respingere le accuse, parlando di rapporto conflittuale con la donna. Ma il giudice ha creduto alla donna, condannando l’uomo per i reati contestati. La prossima udienza si terrà il 13 novembre.