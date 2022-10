La protesta dei titolari della trattoria Terra Nostra di Olbia.

Davanti ad una bolletta che dai 4mila euro dello scorso anno schizza a oltre 14mila, c’è ben poco da ridere. Nonostante tutto i titolari della trattoria Terra Nostra, a Olbia, hanno provato a far sorridere, seppur con l’amaro in bocca.

Nei giorni scorsi Marco Mura, Davide Sechi e Massimiliano Campus, hanno realizzato un video, che in poche ore ha ottenuto diverse migliaia di visualizzazioni, nella quale escogitavano un piano, che in realtà si è rivelato tutt’altro che funzionante. Niente luci elettriche, ma torce e candele hanno illuminato la trattoria. E ai clienti che lamentavano il pesce crudo, la risposta è stata diretta: “È sushi!”. Una volta che il piano è andato a male, i titolari sono usciti in fila dall’esercizio commerciale letteralmente in mutande.

“Noi ridiamo e scherziamo, e cerchiamo anche le soluzioni, ma qui non si può andare avanti“, hanno affermato i tre, che hanno mostrato l’attuale bolletta, schizzata a 14.625,85 euro, contro i 4.215,28 euro dello stesso periodo dell’anno scorso.