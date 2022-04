Condannato a Tempio per minacce e offese.

Aveva perseguitato e minacciato l’ex moglie, offendendola pesantemente perché non accettava la fine alla relazione. Ora, un 47 di Tempio è stato condannato a un anno di reclusione per atti persecutori e minacce.

L’imputato era accusato di una serie di violenze nei confronti della sua ex, che aveva deciso di interrompere il rapporto. Contro l’uomo era anche stato posto anche il divieto di avvicinamento nei confronti della vittima. Violenze pesanti cominciate nel 2016, quando cominciò a perseguitarla per strada con offese, intimidazioni, minacce e anche con insulti sui social. In uno dei capi di imputazione più gravi è legato a un episodio nel quale si era presentato fuori dalla scuola delle figlie minorenni per fare delle fotografie e aveva aggredito a calci un vigile che gli chiedeva di allontanarsi.

Nella stessa circostanza aveva anche picchiato la sua ex compagna, che si trovava là per andare a prendere le bimbe, procurandole lesioni guaribili in 7 giorni. Durante il processo sono stati sentiti alcuni testimoni, che hanno confermato le accuse dimostrando la versione della vittima. La difesa sosteneva che l’uomo era vittima di una relazione conflittuale con la donna, fatta di reciproche denunce poiché, secondo la sua tesi, gli avrebbe impedito in più occasione di vedere le figlie. I legali del 47enne avevano cercato di dimostrare che le accuse mosse dalla sua ex moglie fossero false, negando anche che i post diffamatori scritti sui social fossero rivolti a lei.

Gli avvocati di lui avevano motivato che i tentativi dell’imputato di avvicinarsi a lei erano mossi a instaurare un rapporto con le bambine, che non vedeva da 3 anni. Ma anche i testimoni hanno confermato le accuse della donna, che a causa del comportamento ossessivo del 47enne era stata costretta a cambiare più spesso casa e comune e a ricorrere a psicofarmaci per calmare lo stato di agitazione.