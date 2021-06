Stop ai richiami con Astrazeneca, interessati quasi 120mila sardi

I richiami verranno riprogrammati.

Sono circa 118 mila i sardi interessati dallo stop alla somministrazione delle secondo dosi del vaccino Astrazeneca che, secondo le ultime disposizioni verrà inoculato solo agli over 60.

Per i più giovani di 60 anni quindi il ciclo vaccinale verrà completato con Pfizer o Moderna. Per la maggior parte gli interessati appartengono alle forze dell’ordine o sono docenti. La Regione quindi si sta adeguando, mentre il sistema di prenotazione di Poste Italiane verrà aggiornato già nei prossimi giorni per permettere gli appuntamenti con gli altri due sieri.

