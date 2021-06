Claudia Fadda premiata con la borsa di studio Amazon Women in Innovation.

C’è anche Claudia Fadda tra gli studenti vincitrici della borsa di studio Amazon Women in Innovation nato per incentivare le giovani donne a intraprendere un percorso di studi nell’ambito delle discipline STEM: scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Diciannovenne, originaria di Olbia ma trasferita in provincia di Cagliari. da quasi 8 anni, la passione per l’ingegneria nasce nella tenera età, quando Claudia restava incantata davanti a programmi TV di taglio scientifico in cui da semplici pezzi di metallo venivano costruiti prodotti funzionanti.

La sua è una vera e propria vocazione, sapeva di voler fare Ingegneria all’università prima di sapere quale scuola superiore frequentare; per questo motivo non ha avuto alcun dubbio al momento dell’iscrizione al corso di laurea in ingegneria elettrica, elettronica e informatica, dell’Università degli Studi di Cagliari. “Voglio dare il mio contributo al mondo creando nuove tecnologie per migliorare la vita di tutti, come Leonardo da Vinci, personaggio di grande ispirazione per me”. Claudia ha molti sogni nel cassetto, dall’invenzione del teletrasporto all’aprire un centro di ricerca per contribuire al progresso tecnologico. “Alle ragazze amanti come me del mondo tech consiglio di non porsi dei limiti e seguire sempre le loro passioni”, conclude.

Le quattro vincitrici avranno l’opportunità di sviluppare la propria carriera accademica grazie alle borse di studio che le aiuteranno a diventare le leader del domani e ad avere successo nel mondo della tecnologia e dell’innovazione.

