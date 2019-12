I problemi dell’Orientale Sarda a Olbia.

I marciapiedi ci sono solo a tratti. Da sempre. E l’illuminazione dipende molto dalla giornata. L’asfalto è stato rifatto da poco ed invita ad accelerare. Una serie di fattori che rendono la Orientale Sarda, che dal quartiere di Poltu Cuadu porta fino al Mater Olbia, una trappola per i pedoni.

È accaduto ieri, in prossimità della rotonda dell’aeroporto, dove è stata investita una coppia in procinto di attraversare. È già accaduto altre volte. E come dimenticare la tragedia di Stella, rimasta uccisa vicino al centro commerciale Auchan?

Una strada sulla quale gli appelli e le richieste d’intervento si sono molte volte sprecate. Ma per le quali i residenti non demordono e alzano nuovamente la voce. Prima che un’altra vita possa rimanere spezzata lungo questo nastro d’asfalto che un tempo era periferia, ma oggi sempre più città.

