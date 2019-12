L’annuncio pubblicato per Babbo Natale a Olbia.

AAA Babbo Natale cercasi. L’annuncio sembra uscire direttamente da un libro delle favole. Invece, l’ha pubblicato a Olbia l’associazione Sas Janas. Come ogni dicembre, infatti, l’associazione è al lavoro per allestire la tradizionale Casetta di Babbo Natale, che sarà inaugurata il prossimo 8 dicembre in vicolo della Refezione.

Quest’anno, per scaldare il cuore di grandi e piccoli e far sentire il clima delle feste, hanno condiviso un annuncio, che recitava così: “Cerchiamo un Babbo Natale che abbia come noi un grande spirito natalizio e il desiderio di passare un Natale con tanti bimbi dal 8 al 24 di dicembre ad Olbia”.

Chi vorrà mai fare il Babbo Natale a Olbia e mettersi in piazza per foto e abbracci? Risultato: boom di messaggi e candidature da tutta la Sardegna, donne comprese. Alla fine, l’associazione Sas Janas ha scelto quello che ha ritenuto potesse meglio adempiere al ruolo: un bel ragazzo alto quasi 2 metri, che tra pochi giorni sarà pronto con barba e giacca rossa ad accogliere i bambini.

