Strade vuote in Gallura

Sembrano essere molto disciplinati i cittadini dei comuni galluresi. Almeno a giudicare dalle foto postate sui social da alcuni primi cittadini. Un esempio del senso di responsabilità necessario in un momento che sta mettendo alla prova l’Italia intera.

Da Loiri ad Arzachena le strade vuote fanno impressione tanto più in una bella domenica di inizio primavera come quella di oggi. Le disposizioni ferree del decreto anticoronavirus sono necessarie per prevenire il contagio e, salvo rare eccezioni, in molti hanno deciso di rispettare.

Porto San Paolo





Arzachena





Calangianus



