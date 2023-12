Successo per le atlete di Olbia alle finali nazionali di ginnastica artistica

Il successo delle atlete di Olbia.

La A.S.D. Evolution Gym di Olbia ha partecipato con successo alle finali nazionali silver di ginnastica artistica, che si sono svolte a Rimini dal 7 al 10 dicembre. Durante questa grande kermesse, che ha coinvolto circa 9.000 atleti provenienti da tutte le regioni italiane, i tecnici Maria Neculita e Gian Franco Tuveri hanno schierato ben 33 ginnaste di diverse categorie, dagli 8 ai 17 anni, impegnate nelle discipline del volteggio, della trave, del corpo libero e delle parallele asimmetriche.

La società ha ottenuto notevoli risultati, salendo sul podio ben 5 volte. Tra le medaglie conquistate, spiccano l’argento ottenuto dal duo Nocchi-Costaggiu e il bronzo conquistato dai duo Demartis Fabiola-Manca, Caccamo-Cassitta, Sini-Passariello. Inoltre, nella gara di specialità al volteggio, è stata ottenuta una medaglia di bronzo dall’individualista Manca.

Da sottolineare anche gli eccellenti piazzamenti in classifica generale, con il 4° posto nelle varie categorie per le ginnaste Asara, Cannucciari, Bo, Demartis Martina, Novara Sara, Grillotti, Casadei, e il 5° e 6° posto per Giua, Piana, Iacovone, Piras, Bassu Beatrice e Cuneo.

Un risultato soddisfacente per tutto il team e i sostenitori. La società ha già ripreso l’attività agonistica presso la palestra di via Marocco 13, preparandosi per il calendario regionale e nazionale del 2024.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui