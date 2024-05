Il funerale con le moto a Olbia per Tonino Mele

Aveva 64 anni e ha lasciato un vuoto nella famiglia e tra gli amici, a Olbia ci sarà l’ultimo saluto a Tonino Mele. Il suo copro si trova all’ospedale civile di Sassari e oggi sarà trasportato a Olbia per l’ultimo saluto. L’appuntamento per il funerale è alle 16 e gli amici motociclisti hanno deciso di scortarlo all’uscita dalla chiesa.

“Vorremmo accompagnarlo, con le nostre moto, con un corteo che partirà dopo la messa di martedì 14 alle ore 16:00, nella chiesa di San Michele Arcangelo in Olbia – scrive un amico sui social -. Dopo il rito funebre la salma proseguirà per il vecchio cimitero di Olbia. Chi volesse accompagnare e dare l’ultimo saluto a Tonino può unirsi tranquillamente. Si raccomanda lungo il corteo in moto, il massimo rispetto. Son sicuro che Tonino vorrebbe essere accompagnato in questo modo, come faceva spesso lui con un ultimo saluto. Con il rombo delle nostre moto”.

