Il Comune di Olbia incassa 2,2 milioni dalle multe

Nelle casse del Comune di Olbia dalle multe arrivano più soldi di quanto avvenga a Sassari, che ha il doppio degli abitanti. Il dato lo rivela un’indagine di Facile.it su “Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie (2023)”. I dati sono stati estrapolati dal Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

Cagliari ha un primo posto irraggiungibile per quanto riguarda i soldi incassati, ma Olbia è prima in Sardegna per la stima dei soldi spesi pro capite. Cagliari nel 2023 ha incassato 4.656.902 euro, che vuol dire una media di 31 euro a testa per i suoi 147mila abitanti. Il Comune di Olbia ha incassato 2.245.317 euro e con 61mila abitanti vuol dire 36 euro a testa. Sassari, che di abitanti ne ha 120mila ha incassato meno di Olbia: 2.075.787, che sono 17 euro a testa.

La medaglia d’argento in Gallura spetta al secondo centro più popoloso: Arzachena ha 402.209 euro incassati nel 2023. La sorpresa arriva col terzo posto dove Palau (ottavo Comune come dimensioni) dalle sanzioni ha ottenuto 184.174 euro: che sarebbero 44 a testa. Ovviamente questo è un dato indicativo perché per le sanzioni comminate in Gallura incide il numero di automobilisti non residenti. Al quarto posto c’è Santa Teresa Gallura con 156.564 euro e chiude la top5 Golfo Aranci con 151.229.

COMUNE DI OLBIA 2.245.317 € COMUNE DI ARZACHENA 402.209 € COMUNE DI PALAU 184.175 € COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA 156.564 € COMUNE DI GOLFO ARANCI 151.229 €

