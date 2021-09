Gli yacht ormeggiati alla Marina di Olbia.

Non sono passati inosservati i due super yacht ormeggiati alla Marina di Olbia. Come gli anni scorsi, mentre le luci della Costa Smeralda iniziano a spegnersi, queste regine dei mari si fermano nel nostro golfo per una sosta tecnica. I due panfili sono il Lady M e l’Ocean Pearl.

Il primo appartiene al multimiliardario Andrei Mordashov, che è considerato l’uomo più ricco di Russia. È lungo 63,47 metri e ha una pista per l’atterraggio elicotteri, oltre ad una piscina all’aperto. Può accogliere fino a 12 ospiti in 6 cabine. Secondo il sito Superyacht fan il suo valore sarebbe di 55 milioni di dollari.

L’altro, l’Ocean Pearl, è stato progettato dal famoso architetto navale britannico Norman Foster e nasce come una specie di multiproprietà. In pratica è di 8 milionari che si dividono la barca 30 giorni a testa e garantiscono il versamento annuale di 120mila euro a testa per le spese di equipaggio e manutenzione. Ha sei cabine e può ospitare 12 ospiti al massimo. La sua lunghezza è di 42 metri.

