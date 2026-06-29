Due tamponamenti a Olbia: cinque auto coinvolte e un ferito

In poche ore due tamponamenti a Olbia

La settimana a Olbia comincia con due tamponamenti nel giro di poche ore: cinque le auto coinvolte e un ferito. Il primo si è verificato in centro, il secondo lungo la circonvallazione. In via Roma il tamponamento ha riguardato due auto, per non creare grossi problemi alla circolazione i conducenti hanno spostato i mezzi prima che arrivassero gli agenti della Polizia locale.

Il secondo tamponamento è stato lungo la circonvallazione. In questo caso sono state tre le auto coinvolte nell’incidente e una persona ha avuto bisogno di soccorso. Anche in questa circostanza sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Olbia.

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