Temperature instabili in Gallura, arriva la pioggia: le previsioni

Le previsioni meteo in Gallura.

La situazione meteorologica in Gallura è caratterizzata da una forte instabilità con ampie variazioni di temperatura, le quali oscilleranno tra un minimo di 1 grado e un massimo di 17 gradi. Attualmente, il cielo è sereno, e il sole continua a splendere fino a domani, regalando giornate luminose e piacevoli. Già da mercoledì è previsto un peggioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di cambiamenti. Le previsioni di 3bMeteo.

Le previsioni meteo per oggi.

A Olbia oggi il clima si presenta favorevole con un sole splendente per l’intera giornata, senza previsioni di piogge nelle prossime ore. La temperatura massima registrata sarà di 15 gradi, mentre la minima toccherà i 1 grado. I venti, deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, diventeranno deboli da Est nel pomeriggio. Il mare si manterrà poco mosso.

A Tempio Pausania oggi si prevede un tempo sereno con sole brillante durante l’intera giornata, e non sono attese precipitazioni nelle prossime ore. Le temperature oscilleranno tra i 12 gradi di massima e i 3 gradi di minima. Al mattino, i venti saranno moderati e provenienti da Est-Nordest, mentre nel pomeriggio manterranno la stessa intensità e direzione.

Bel tempo anche domani.

Domani ad Olbia si prevede una giornata di bel tempo con un sole splendente per l’intera giornata, senza piogge in vista. La temperatura massima registrata sarà di 17 gradi, mentre la minima si attesterà sui 8 gradi. I venti, deboli al mattino provenienti da Ovest-Nordovest, diventeranno deboli da Nord-Nordest nel pomeriggio. Il mare si manterrà poco mosso.

A Tempio Pausania anche domani si prevede bel tempo con cielo sereno per l’intera giornata e nessuna previsione di pioggia. Le temperature oscilleranno tra i 12 gradi di massima e i 3 gradi di minima. Al mattino, i venti saranno deboli e provenienti da Nordest, mentre nel pomeriggio saranno deboli e provenienti da Ovest-Sudovest.

Previsto un peggioramento da mercoledì.

Mercoledì ad Olbia cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 0,4 millimetri di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 15 gradi, la minima di 7 gradi. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Il mare si presenterà mosso.

A Tempio Pausania mercoledì sarà una giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali, sono previsti 0,6 millimetri di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 9 gradi, la minima di 5 gradi. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Ovest-Sudovest.

