A 98 anni è il più anziano commerciante ancora in attività in Italia.

In questo particolare e difficile periodo la Città di Tempio vuole condividere, con i suoi cittadini e soprattutto con le giovani generazioni, esempi e testimonianze positive che possano contribuire ad alleviare i problemi del presente e proiettare la comunità con ottimismo verso il futuro.

Per questa ragione, a nome dell’Amministrazione comunale e alla presenza degli assessori, dei capigruppo di maggioranza e minoranza, assieme alle autorità, ai familiari e agli amici, il sindaco Gianni Addis ha consegnato al nostro concittadino Antonio Cosseddu, una targa con la quale riconoscere le straordinarie qualità di un uomo che, all’età di 98 anni, raggiunge ogni giorno la sua attività commerciale di abbigliamento e tessuti, dedicandosi con passione al proprio lavoro, iniziato 82 anni fa e condotto attraverso gli anni, sempre con immutata dedizione.

Il signor Tonino, il più anziano commerciante ancora in attività in Italia, è sicuramente l’emblema di una città che non si arrende di fronte alle difficoltà e avversità che la colpiscono, ma anzi mantiene fermi i propri principi e valori, che continua a sostenere nell’agire quotidiano. La cerimonia, che l’affetto di tutti i tempiesi nei confronti del signor Cusseddu rende ancora più apprezzata e gradita, è stata voluta e organizzata dall’Assessore Monica Liguori e dall’assessorato agli Affari Istituzionali e Commercio di Tempio, con la condivisione del sindaco e di tutta la giunta.

