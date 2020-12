A La Maddalena il concorso di Natale che premia le vetrine più belle

A La Maddalena il progetto “Vetrinatale”.

L’amministrazione comunale di La Maddalena lancia il progetto “Vetrinatale” per premiare le attività commerciali che, tramite particolari allestimenti carichi di luci e colori, contribuiranno a rendere più vivo il paese durante il periodo natalizio.

Il nuovo regolamento proposto dall’assessore al Commercio Stefania Terrazzoni e dal consigliere delegato alle attività produttive Stefano Cossu è già stato approvato in commissione e concluderà l’iter durante il consiglio comunale del 21 dicembre. Come incentivo sono previsti premi fino a 2mila euro mentre la giuria, come ormai ci ha abituato lo stato di emergenza, sarà online a colpi di like. Le foto delle attività commerciali allestite a festa sono state pubblicate sulla pagina Facebook “Natalisola – Il Natale a La Maddalena” e vincerà chi, entro una determinata data, otterrà più reazioni.

“Un piccolo segnale – afferma l’assessore Terrazzoni – che, assieme alla campagna di sensibilizzazione che stiamo mettendo in atto per invitare i maddalenini a comprare presso gli esercizi locali, aiuterà a rendere la Città più viva durante le festività natalizie. Luci e colori che serviranno a far respirare la magia del Natale ai più piccoli anche durante questo particolare momento storico”.

“Un buon modo – afferma il delegato Cossu – per iniziare a portare avanti iniziative coinvolgendo il comparto commercio. L’obiettivo di questo progetto è triplice: creare una bella atmosfera natalizia, dare il giusto riconoscimento ai commercianti che si impegnano per il paese e far passare una bella immagine della nostra Città sul web. Molto spesso, infatti, ci dimentichiamo che i social sono un grande veicolo di informazioni che non leggono solo i maddalenini, per questo, se ci teniamo davvero, è arrivato il momento di condividere solo le cose belle e buone della nostra Città”.

Coffeestore

Emporio88

La Pulce Con La Tosse

Melin dà Fashion Store

Gioiellerie Ciocca

Mon Monde La Maddalena

Market Tatiana

(Visited 66 times, 66 visits today)