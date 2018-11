Nelle prossime ore tempo in miglioramento su Olbia e la Gallura

Temperature in rialzo.

Tempo in miglioramento su Olbia e la Gallura per tutta la settimana. Ci saranno condizioni di tempo più stabili, non mancherà qualche annuvolamento, ma non si prevedono precipitazioni di rilievo. La serata di oggi proseguirà con un cielo nuvoloso. I venti saranno deboli e i mari molto mossi. Mentre domani 21 novembre il cielo sarà nuvoloso ma con deboli piogge. Le temperature minime saranno stazionarie, mentre le massime in lieve aumento. I venti saranno deboli.

