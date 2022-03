Il tentativo di furto in una concessionaria della zona industriale di Olbia.

Gli agenti del Commissariato di Olbia nei giorni scorsi hanno arrestato due 24enni per furto aggravato all’interno di una concessionaria d’auto.

Domenica sera i poliziotti, dopo aver ricevuto la chiamata al 113 per segnalare un furto in corso, si sono diretti presso una nota concessionaria della zona industriale di Olbia. Gli agenti, giunti sul posto hanno accertato la presenza di tre ragazzi che, muniti di torce elettriche, dopo aver forzato una porta finestra, si sono introdotti all’interno del locale adibito a magazzino con l’intento di asportare un costoso impianto audio e altro materiale. Infatti il materiale era stato già spostato vicino alla porta d’uscita, pronto per essere caricato su un furgone parcheggiato.

Due dei soggetti sono stati fermati degli agenti, mentre un terzo è riuscito a darsi alla fuga. I due ragazzi sono stati arrestati, entrambi per furto aggravato, ed il veicolo utilizzato è stato sottoposto a sequestro. L’udienza di convalida ne ha disposto anche la misura dell’obbligo di firma.