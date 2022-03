La palazzina di Olbia.

Il palazzo di Olbia, tristemente noto come “bomba sociale ed ecologica” e per la morte di Selene Barbuscia nel 2019, è ancora immerso nel degrado. Dallo stabile di viale Aldo Moro, infatti, non sono stati ancora rimossi tutti i rifiuti.

A tornare sul caso il consigliere di minoranza Eugenio Carbini, durante l’ultimo Consiglio comunale. “Ad oggi purtroppo la soluzione definitiva non è stata trovata – dichiara -. Ho fatto un ulteriore recente sopralluogo e ho rilevato che, nonostante i lavori che sono stati fatti, sono rimasti diversi metri cubi di rifiuti, speciali e non, che sicuramente presto saranno rimossi”.

Pronta la replica del sindaco Settimo Nizzi, che ha spiegato la situazione attuale della palazzina. “Abbiamo dato dieci giorni di tempo alla proprietà – afferma -, perché quello stabile è stato dichiarato da noi inabitabile. Abbiamo chiesto e non del tutto ottenuto ad oggi la completa rimozione dei rifiuti, compresi quelli speciali, nonostante l’impegno della proprietà e dei supervisori della struttura”.