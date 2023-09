Olbia diventa di nuovo la vetrina di “Benvenuto Vermentino”: tutte le novità

L’evento di ”Benvenuto Vermentino” dal 2 all’8 ottobre 2023.

Il centro di Olbia sta per diventare di nuovo la vetrina di “Benvenuto Vermentino”. La città vivrà una seconda estate grazie all’evento che animerà il cuore di Olbia, dal 2 all’8 ottobre, grazie alla manifestazione organizzata dalla Camera di Commercio del Nord Sardegna e dall’azienda speciale Promocamera, in partenariato con il Comune di Olbia e il Consorzio di tutela del Vermentino di Gallura DOCG e in collaborazione con le Associazioni di Categoria e l’A.I.S Gallura.

Questa mattina, presso il Delta Center, nella sede della Camera di Commercio, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di “Benvenuto Vermentino”. La manifestazione culturale quest’anno giunge alla sua nona edizione.

“Promocamera guida questa manifestazione insieme a due partner importantissimi, il Consorzio di Tutela del Vermentino e l’amministrazione comunale di Olbia – dichiara il presidente di Promocamera Francesco Carboni -. E’ estremamente importante il supporto dell’Associazione italiana sommelier. Negli ultrimi 2 anni con particolare cura si è mossa una sinergia particolare per la quale promocamera si vanta, dove le associazione di categoria possono avere una manifestazione più completa, dove si porta un prodotto turistico completo. Grazie a queste sinergie ci saranno apertura delle cantine, oltre 25 negozi del centro che faranno shopping Vermentino, bar e ristoranti coinvolti in apericena e ci saranno 25 cantine che incontreranno diversi buyers”.

Sabato 7 ottobre dalle 17 ci saranno 5 stand dove si potrà degustare i Vermentini di Sardegna, di Gallura, Toscana, Liguria e Corsica. Inoltre, ci saranno anche spettacoli di animazione. Questa nuova edizione sarà una grande festa e preannuncia un successo. “Abbiamo già tante richieste per le visite in cantina – ha detto Daniela Pinna, Consorzio Tutela del Vermentino di Gallura – tantissime anche da cantine che non fanno parte del Consorzio. Questa è la nostra grande soddisfazione, non è una manifestazione chiusa al Vermentino Docg e abbraccia gran parte del territorio per le sue produzioni, chiaramente in qualcosa ci dobbiamo specializzare, anche perché noi come Vermentino di Gallura ci piace parlare di questo vitigno”.

