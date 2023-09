A Olbia arriva “Buongiorno Vermentino 2023”

Si svolgerà nel centro di Olbia, da lunedì 2 a domenica 8 ottobre, la manifestazione “Benvenuto Vermentino 2023”. Organizzata dalla Camera di Commercio del Nord Sardegna e dall’azienda speciale Promocamera, in partenariato con il Comune di Olbia e il Consorzio di tutela del Vermentino di Gallura DOCG e in collaborazione con le Associazioni di Categoria e l’A.I.S Gallura.

Anche l’edizione di quest’anno sarà ricca di appuntamenti: Shopping & Vermentino, Apericena & Vermentino, Degustazione tecnica guidata, Mostra Artigianato Artistico Sardo, Degustazione in Centro città, Esperienze in Cantina, Spettacoli Animazione urbana, Premio nazionale Eno-letterario Vermentino.

La manifestazione seguirà il collaudato format adottato con successo nelle passate edizioni e si svilupperà durante l’arco di un’intera settimana di iniziative ed eventi denominata la “Settimana del Vermentino”, da lunedì 2 a Domenica 8 Ottobre prossimi, secondo il programma di seguito illustrato:

Shopping & Vermentino: dal 2 all’8 ottobre le attività commerciali, artigianali e dei servizi aderenti all’iniziativa (aree commerciali di Corso Umberto I° e Via Regina Elena e Viale Aldo Moro) proporranno ai propri clienti il Vermentino offerto dal Consorzio di Tutela.

Apericena & Vermentino: dal 2 all’8 ottobre ristoranti, Bar e Hotel aderenti all’iniziativa proporranno ai propri clienti menù e/o aperitivi a tema Vermentino.

Incontri B2B con i buyers esteri e Wine tour presso alcune Cantine locali: nelle giornate del 3-4 Ottobre (10:00-17:30) presso il Museo Archeologico di Olbia si svolgeranno gli incontri tra i buyers/importatori esteri del centro-nord Europa e le Cantine di Vermentino (DOCG e di Sardegna). Vai alla pagina dedicata.

Degustazione tecnica guidata: il 5-6 ottobre presso il Museo Archeologico (17:30:19.30) si svolgerà la tradizionale Degustazione tecnica realizzata in collaborazione con i sommelier dell’A.I.S. Gallura durante la quale verranno presentati e degustati i migliori Vermentini di Sardegna, Liguria, Toscana, Corsica e alcune etichette internazionali. Iscriviti alla Degustazione Tecnica

Mostra Artigianato Artistico Sardo: il 6-7-8 ottobre, presso il Museo Archeologico Olbia(9:00-21:00), con la supervisione del Direttore Artistico della Fiera di Mogoro, verrà allestita la mostra espositiva di una qualificata rappresentanza di prodotti artigianali sardi di eccellenza che richiameranno il tema del vino.

Cerimonia conclusiva del Premio nazionale eno-letterario “Vermentino”: il 7 ottobre (mattina) presso il Museo Archeologico, per la 7a volta, la città di Olbia ospiterà la finale del Premio; sarà Neri Marcoré a proclamare il vincitore di questa edizione, che si preannuncia ricca di emozioni. Nel frattempo la Giuria Tecnica sta individuando la rosa dei finalisti. Chi vincerà?.

Degustazione in centro città: il 7 ottobre, a partire dalle 17.00, nel centro storico di Olbia, verrà allestito un percorso esperienziale lungo il quale i visitatori potranno degustare le migliori etichette dei Vermentini di “Gallura DOCG”, di “Sardegna”, Liguria, Toscana, Corsica e Sicilia.

Esperienze in Cantina: il 7 e 8 ottobre visite guidate su prenotazione presso le Cantine aderenti all’iniziativa, con degustazioni in loco di Vermentino di Gallura DOCG e prodotti tipici locali in compagnia del produttore.

Spettacoli, Animazione urbana ed altre Eventi collaterali: durante tutta la settimana, a cura dell’Amministrazione comunale di Olbia e delle Associazioni di Categoria interessate.



Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui