Una bambina è stata investita ad Olbia.

Stava attraversando in via Aldo Moro, a Olbia, quando è sopraggiunta un’auto che l’ha investita. Attimi di paura, questa mattina, per una bambina che si stava recando al suo ultimo giorno di scuola.

Sul posto è prontamente intervenuto il personale sanitario del 118, che l’ha trasportata in ambulanza all’ospedale San Giovanni Paolo II. In queste ore verrà sottoposta ad ulteriori accertamenti diagnostici, ma le sue condizioni non sono gravi.