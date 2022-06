Degrado nella frazione di Olbia.

L’erbacce nei quartieri e nelle frazioni periferici di Olbia continuano a crescere e preoccupare i residenti. A fare il giro dei social sono le foto di Murta Maria, dove alcuni residenti hanno segnalato la vegetazione incolta in crescita in alcuni terreni.

Una situazione, che secondo gli abitanti, potrebbe diventare rischiosa oltre a conferire degrado. Gli autori della denuncia, infatti, hanno chiesto un confronto all’amministrazione comunale sul degrado che sta interessando la frazione. Altre segnalazioni riguardano anche la problematica delle buche e una serie di altre problematiche a Marina Maria. “Ci sono buche e macchine parcheggiate fino al pontile, canneti che coprono i segnali, sfalci lungo il parcheggio e cimitero di barche,senza ricordare vie da asfaltare e pubblica illuminazione in via dei Gladioli e dulcis in fondo erba alta più di un metro”, si lamenta un residente.