L’incidente mortale sulla strada per Arzachena.

È di un morto e 5 feriti il bilancio di un incidente mortale avvenuto questa mattina, poco dopo le 10:30, sulla strada di Poltu Quatu, ad Arzachena. Per cause in fase di accertamento, due auto, una Mercedes ed una Punto, si sono scontrate frontalmente provocando la tragedia.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha tentato la rianimazione per oltre un’ora, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. Gli altri feriti, tutti lievi, sono stati accompagnati all’ospedale Giovanni Paolo II per alcuni accertamenti diagnostici.