La trascina in un cantiere per violentarla, 32enne arrestato a Olbia

Un 32enne è stato arrestato a Olbia.

Una donna è stata trascinata in un cantiere nel centro di Olbia con l’intenzione di essere violentata, ma è riuscita a dileguarsi e a gridare, attirando l’attenzione dei passanti. I cittadini hanno allertato i carabinieri che hanno arrestato l’aggressore, un uomo di 32 anni.

La vittima, che presentava segni di violenza, è stata portata all’ospedale Giovanni Paolo II per le cure necessarie, mentre l’uomo è accusato di tentata violenza sessuale e rapina. Per l’uomo è scattato il “codice rosso” ed è stato portato nel carcere di Bancali, a Sassari, in attesa dell’udienza di convalida.

