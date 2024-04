Lo scalo all’aeroporto di Olbia.

Questa mattina il volo della Century Mission ha fatto scalo all’aeroporto di Olbia, uno dei 11 previsti in questa data storica.

Esattamente un secolo fa, il 6 aprile 1924, fu compiuto il primo giro del mondo in aereo. Oggi il comandante Bart Gray e il suo equipaggio, composto da tre copiloti e un osservatore, replicheranno questa impresa epica.

Il viaggio è partito da Wichita e ha fatto tappa a Salinas, California; Kona, Hawaii; Majuro nelle Isole Marshall; Palau; Singapore; Hyderabad, in India; Dubai; Alessandria, in Egitto; Olbia, in Italia; le Azzorre; Halifax, in Nuova Scozia; per poi fare ritorno a Wichita.

