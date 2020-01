Durante un normale servizio di controllo del territorio nell’agro di Villanova Strisaili i carabinieri della compagnia di Lanusei hanno rinvenuto, in località “Sarceri”, un trattore marca Lamborghini che dai successivi controlli è risultato essere stato rubato da un’azienda agricola sita nel comune di Zerfaliu (OR) nel maggio 2018.

Inoltre nei pressi di una vicina struttura ricettiva sono stati rinvenuti diversi bossoli esplosi di vario calibro e quindi di armi differenti anche di tipo automatico. Sul materiale, che è stato sequestrato, sono in corso accertamenti per risalire agli autori del furto e, in particolare, per quanto riguarda i bossoli, risalire al tipo di armi e se eventualmente queste siano state utilizzate in eventi delittuosi.

